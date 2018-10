A 12 anni rincorre il suo cane e vengono travolti da un'auto: saranno sepolti insieme

Saranno sepolti insieme Jennarea Goodbar e il suo cane Cash, travolti e uccisi da un'auto. La ragazzina, 12 anni appena, era corsa in mezzo alla strada per recuperare il suo cucciolo quando è stata centrata in pieno da una vettura lungo la Route 60 a Rockbridge County, in Virginia. Al volante, per una tragica fatalità, c'era un amico di famiglia che ha provato disperatamente a frenare quando si è trovato davanti il cane e la ragazzina ma purtroppo non è riuscito ad evitare l'impatto, come scrive il sito WFXR.

La madre di Jennarea ha fatto sapere che i due riposeranno fianco a fianco. Il loro era un legame speciale, come ha raccontato Donna Jean Stuples, la madre della ragazzina: era stata proprio Jennarea ad acquistare il cucciolo, pagandolo con i proprio risparmi.

La famiglia ha creato una pagina su GoFundMe per raccogliere il denaro necessario a coprire le spese del funerale: "Era una ragazzina dolce, piena di energia, amava i cani e la caccia - una ragazzina che ha toccato le vite di così tante persone". In tre giorni, più di mille persone hanno fatto una donazione, superando la cifra iniziale di 15mila dollari e arrivano a quasi 36mila dollari.