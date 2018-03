Due ore di coda per spaghetti con wurstel e hamburger all'ananas: l'ultima moda milanese

A Milano ha aperto l'unica filiale europea della catena del fast food filippino Jollibee e da giorni in piazza Diaz a Milano, a due passi (letteralmente) da Piazza Duomo, il ristorante è letteralmente preso d'assalto: domenica 18 marzo la coda aveva raggiunto quasi un chilometro.

Jollibee, dov'è il ristorante filippino

Da Parigi a Barcellona, così come da diverse città italiane: il fast food filippino Jollibee di piazza Diaz a Milano è stato preso d'assalto da avventori arrivati anche dall'estero: il ristorante milanese è l'unico punto Jollibee in tutta Europa. A degli autobus quasi solamente uomini, donne e bambini e ragazzi di origini filippine. Ovvero la quasi totalità di una clientela che va letterlamenta pazza per un menù non propriamente adatto ad un palato italiano.

Spaghetti al ketchup di banana con würstel e formaggio. Poi hamburger con ananas. O torte di tonno. Milano Today ha testato il menù di Jollibee.