Gettò un bambino giù dal decimo piano: condannato all'ergastolo

A Londra un tribunale ha condannato all'ergastolo Jonty Bravery, il 18enne colpevole di aver gettato un bambino francese di 6 anni, che era in vacanza a Londra con la famiglia, dal decimo piano della Tate Gallery, nell'agosto scorso. Il bimbo riportò gravissime conseguenze fisiche ma si salvò. Nella sentenza il giudice ha sottolineato la gravità delle ferite riportate dalla vittima, accogliendo inoltre la tesi della premeditazione avanzata dall'accusa: l'imputato "rappresentava e continua a rappresentare un grave pericolo per la società" e non potrà accedere a eventuali benefici di legge per i prossimi quindici anni.

All'epoca del drammatico episodio Bravery, affetto da gravi problemi psichiatrici e in cura presso un centro spcializzato, aveva 17 anni: nei mesi precedenti al fatto aveva mostrato dei miglioramenti e gli era stato concesso di poter uscire da solo per un periodo o superiore a 4 ore. Subito dopo aver gettato la vittima, un bambino di sei anni, oltre la ringhiera della piattaforma di osservazione della Tate Gallery il giovane aveva sorriso alle altre persone presenti affermando di essere pazzo e accusando i servizi sociali di non averlo curato in modo adeguato. Il caso aveva scosso l'Inghilterra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel dicembre scorso si era poi dichiarato colpevole di fronte alla corte motivando il raptus insensato con il desiderio di comparire in tv "nelle news della sera" per avere i suoi 15 minuti di celebrità. Giudice e procuratori hanno in ogni caso sottolineato che alla base della severità della pena ci sono la sua pericolosità sociale e la freddezza del gesto compiuto a sangue freddo. La vittima della folle aggressione, spinta giù mentre era in braccio ai genitori, s'è miracolosamente salvata precipitando su una tettoia all'altezza del quinto piano. Aveva riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale e conseguenze fisiche gravi a lungo termine.