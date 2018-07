Juncker barcolla al vertice Nato: "Non era ubriaco, problemi di sciatica"

Mercoledì sera, durante la cena di gala con i capi di Stato e di governo della Nato, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker è stato colto da un "attacco di sciatica particolarmente doloroso, accompagnato da crampi, che comprometteva la sua capacità di camminare". Lo ha precisato il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

Nelle scorse ore il video di Juncker che camminava in modo incerto, facendosi sorreggere dal premier olandese Mark Rutte e dal presidente portoghese Antonio Costa, è stato molto condiviso sui social. E in tanti hanno ironizzato sulla presunta passione per l'alcol del presidente della Commisione Europea (una leggenda sempre smentita dal diretto interessato).

Ma per il portavoce scrivere che Juncker fosse ubriaco "è una grave mancanza di tatto. Non è elegante, non è onesto sfruttare le sofferenze del presidente". Juncker, ha precisato il portavoce, "ora prende delle medicine, e sta meglio, è normalmente al lavoro".

Già lo scorso giugno - come ricorda Il Foglio - Juncker aveva spiegato di avere difficoltà a camminare a causa di alcuni problemi di sciatica. "Non sono ubriaco, ma preferirei esserlo", aveva sdrammatizzato davanti al Parlamento Ue. Avrà i suoi difetti, ma certo non gli manca l'ironia.

I problemi di Juncker alla sciatica sarebbero iniziati nel 1989, dopo un grave incidente stradale. Da allora Juncker soffre di un problema alla gamba sinistra che gli causerebbe anche delle perdite di equilibrio.

(Video Associated Press, YouTube)