Juncker ricoverato d'urgenza per un intervento chirurgico

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha interrotto le vacanze in Austria ed è rientrato in Lussemburgo per sottoporsi a "un intervento urgente di colecistectomia". Lo ha reso noto la Commissione Ue in una nota.

Juncker ha 64 anni, sta per lasciare il suo incarico in autunno. In origine era prevista la sua partecipazione al vertice del G-7 in Francia il prossimo fine settimana, che a questo punto è da escludere.

È presidente della Commissione europea dal 1º novembre 2014. In passato Juncker è stato primo ministro del Lussemburgo dal 20 gennaio 1995 al 10 luglio 2013 e presidente dell'Eurogruppo dal 2005 al gennaio 2013.