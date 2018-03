Mazzoni, l'uomo accusato di stalking: provò a rivivere "l'amore" con la moglie uccisa

Si apre un processo lampo per Jurgen Mazzoni, 42enne di Senigallia (provincia di Ancona), accusato di aver perseguitato per mesi una ragazza 23enne della sua stessa città, costituitasi parte civile insieme ai genitori tramite gli avvocati Ruggero Tomasi e Mary Basconi, che chiedono un risarcimento di 60mila euro. Il giudice monocratico Elisa Matricardi ha già fissato tutte le udienze da qui fino ai prossimi 3 mesi.

La moglie lo lascia, lui la strangola

Un processo dai tempi record - scrive Stefano Pagliarini su AnconaToday - per uno stalking pesantissimo interrotto nel novembre scorso dalla Squadra Mobile della Polizia di Ancona che, diretta dal capo Carlo Pinto, ha arrestato il 42enne prima che valicasse il punto di non ritorno. Prima che uccidesse di nuovo. Era il timore degli inquirenti perché questa non è la storia di un comune stalker, ma di un uomo che nel 2001 aveva strangolato e ucciso la giovane moglie dopo che questa lo aveva lasciato.

Dobbiamo tornare al 2000 quando Jurgen Mazzoni divenne padre all’età di 23 anni e guardava ad un futuro felice insieme all’amore di allora, quello per Maria Federica Gambardella, rimasta incinta quando aveva appena 17 anni. Un amore tanto giovane quanto precario. Soprattutto per un’adolescente che non si sentiva affatto pronta per ricoprire il ruolo di madre e ancor più quello di moglie mentre Jurgen aveva regolato tutti i suoi orari lavorativi e di vita in funzione della moglie e della figlioletta. Lo confermò anche un vicino di casa che, ascoltato nelle investigazioni difensive dell’avvocato Marina Magistrelli nel febbraio 2002, raccontava come “la moglie fosse fuori a ballare con gli amici mentre lui stava sempre con la figlia”. Il 15 agosto del 2001 lei lo lascia. Uno choc per lui che nei giorni successivi cercò di riconquistare la moglie scrivendole anche una lettera. Mazzoni aveva tracciato un solco pericoloso tra un inscindibile binomio padre-figlia e la madre diventata ormai antagonista. Era arrivato ad odiare ed amare allo stesso tempo mentre cresceva in lui l’incubo di essere abbandonato da moglie e figlia: “l’unico scopo della mia vita” come da lui stesso dichiarato nell’udienza del processo scaturito dai fatti del 18 agosto del 2001.

Quella sera appunto, quando ormai Jurgen e Maria Federica non vivevano più insieme, lei si recò alla casa coniugale in via Raffaello Sanzio 199, per un confronto finale. Scoppiò un litigio e Jurgen si trasformò: dal marito apprensivo e gran lavoratore che tutti conoscevano, divenne assassino spietato. Si è avventato su Federica. Prima l’ha strangolata, poi ha denudato il corpo e l’ha messa nella vasca da bagno. Stando agli accertamenti peritali del medico legale, avvenne tutto tra le 21,15 e le 21,30, mentre il cellulare da cui Federica non si separava mai aveva continuato a squillare. Era il padre Ermanno. Ma a cercarla era stato anche il suo amico Max, che quella sera aveva appuntamento con lei in un locale di Senigallia alle 22,30 e la cui testimonianza sarebbe stata determinante ai fini delle indagini. Quando Max arrivò all’appuntamento Federica non c’era, anzi, dopo poco arrivò Jurgen, che non solo si intrattenne con gli amici della ragazza, ma si unì a loro per una battuta di ricerca durata fino a tarda notte, quando Mazzoni tornò a casa per completare il lavoro. Ha portato di peso il corpo di Federica e lo ha caricato nella sua Alfa, danneggiando anche la parte posteriore per fare una retromarcia. Se ne accorgeranno i poliziotti del Commissariato di Senigallia. Poi si è diretto alla frazione San Gaudenzio e gettato il corpo in una scarpata.