Katie non è più la ragazza "senza volto": nuova vita dopo il trapianto facciale

Tre anni fa, a 18 anni di età, Katie Stubblefield tentò il suicidio, sparandosi un colpo di pistola al volto. La fine di una relazione e alcuni problemi di salute l'avevano portata sull'orlo del baratro. Il fratello chiamò i soccorsi e la giovane venne salvata in extremis. Il colpo di pistola le aveva portato via il naso, la fronte e la bocca. Era "la ragazza senza volto" secondo i media statunitensi.

Katie è stata sottoposta a un delicato intervento di trapianto facciale, eseguito nella Cleveland Clinic in Ohio. Un'operazione molto complessa durata 31 ore, cui ne seguiranno altre. Il National Geographic le ha dedicato un lungo servizio. "La vita è preziosa ed è bella", dice oggi la ragazza, che ringrazia la famiglia per il supporto continuo. "Ora sono in grado di toccare ancora il mio volto e mi sembra qualcosa di incredibile".

In futuro, grazie anche ad altri interventi, Katie potrà tornare a masticare, deglutire e respirare autonomamente. Le cure mediche sono state pagate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, attraverso l'Istituto delle Forze Armate della Medicina Rigenerativa. L'obiettivo è replicare in futuro lo stesso tipo di intervento chirurgico sulle vittime di ferite di guerra.