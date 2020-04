"Kim Jong-un in gravi condizioni, è stato operato": ma per ora non ci sono conferme

E' la CNN, citando fonti dell'intelligence Usa, a dare per prima spazio a una notizia che sta facendo il giro del mondo in queste ore. Il leader nordcoreano Kim Jong-un sarebbe in "gravi condizioni" dopo un non meglio specificato intervento chirurgico. A far nascere i sospetti sullo stato di salute di Kim è stata la sua assenza, il 15 aprile scorso, alle celebrazioni del compleanno del nonno Kim il-Sung, fondatore della nazione. Non era mai accaduto prima. Aveva invece partecipato a una riunione di governo quattro giorni prima.

Una fonte dell'amministrazione Usa ha detto ieri alla CNN che le informazioni sulle condizioni di salute di Kim sono credibili, ma che è difficile e lo sarà anche nelle prossime ore accertarne l'effettiva gravità. La Corea del Nord non ha fornito alcun commento. Secondo la CNN, Kim soffrirebbe di problemi cardiovascolari dovuti "all'obesità, il fumo eccessivo e il troppo lavoro". La Corea del Sud non avrebbe invece riscontrato anomalie riguardo allo stato di salute del leader nordcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti governative di Seoul. Il Daily NK, un quotidiano online con sede in Corea del Sud che si concentra sulla Corea del Nord, riferisce che Kim sarebbe stato operato il 12 aprile scorso. La CNN non è in grado di confermare in modo indipendente il rapporto.

La Corea del Sud ha comunicato di non avere individuato "nessun segno insolito" all'interno della Corea del Nord. Di fatto la situazione rimane oscura, poiché la raccolta di informazioni a Pyongyang è notoriamente difficile se non impossibile. La Corea del Nord controlla strettamente qualsiasi informazione che circonda il suo leader, che viene trattato come una divinità. Le sue assenze dai media ufficiali suscitano sempre speculazioni e voci sulla sua salute. La Corea del Nord non ha stampa libera e nel corso degli anni ci sono state molte indiscrezioni su Kim Jong-un che si sono poi rivelate false.