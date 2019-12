Senza soldi per i riscaldamenti: papà, mamma e figlia muoiono asfissiati dal fuoco di fortuna

Li hanno trovati abbracciati nel loro letto matrimoniale. Ad uccidere padre, madre e figlioletta di due mesi e mezzo a Labico, cittadina in provincia di Roma, sono state le esalazioni di monossido di carbonio scaturite da un bidone in metallo con dentro della carbonella, trovato dai carabinieri nella stanza dove la famiglia si era stretta in un ultimo abbraccio prima di morire.

Famiglia morta a Labico: una tragedia della povertà

Una tragedia della povertà, dietro alla quale ci sarebbero problemi economici, scrive RomaToday. Peter Chukudi Egesimba, 38 anni, Sali Djassi, 24, e la piccola Angel Ifechukwu Egesimba di due mesi e mezzo sono stati trovati morti nella casa che avevano affittato lo scorso mese di agosto. Residenti a Roma, i coniugi avevano pensato di trasferirsi a Labico anche per far fronte alle spese che, con la nascita della piccola Angel, sarebbero aumentate. L'uomo riesce a pagare l'affitto, ma non trova occupazione e i soldi non sono sufficienti. Seppur con i riscaldamenti funzionanti, non potendosi permettere anche le spese dei termosifoni, marito e moglie decidono di scaldarsi dal freddo dell'inverno con un fuoco di fortuna, alimentato da un secchio in metallo con dentro della carbonella. Proprio il fuoco rudimentale avrebbe determinato la morte dei tre a causa delle esalazioni da monossido di carbonio.

Sconosciuti ai vicini e alla cittadinanza, prima di scoprire la loro morte ci sono voluti dieci giorni. come appurato dai carabinieri e dal medico legale al termine di una prima analisi sui corpi dei tre. Ad allertare i soccorritori era stata la proprietaria di casa, allarmata dal fatto che i suoi affittuari non risponderessero al telefono da qualche giorno. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco del Distaccamento di Palestrina hanno quindi fatto la tragica scoperta. Per appurare con certezza le cause della morte, sui corpi delle tre vittime è stata disposta l'autopsia.