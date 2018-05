Ladri in casa dello chef Bottura: sorpresi dalla moglie in camera da letto

Notte di paura per la famiglia dello chef Bottura. La sera di mercoledì 16 maggio alcuni ladri d'appartamento sono entrati nella abitazione dello chef stellato in zona Sant'Agnese, a Modena.

Come riporta ModenaToday, Massimo Bottura si trovava fuori per impegni di lavoro e in casa vi erano solo la moglie e il figlio: è stata proprio Lara Gilmore ad avvertire un rumore sospetto provenire dalla zona notte dell'appartamento, dove si è recata per controllare.

Una volta aperta la camera da letto si è trovata a tu per tu con un ladro, che si aggirava nel buio con l'aiuto di una torcia elettrica e che era intento a razziare quanto di valore era riuscito a trovare. Fortunatamente il criminale non ha reagito in maniera violenta alla vista della padrona di casa, anzi, immediatamente ha fatto dietrofront e ha imboccato la finestra dalla quale era entrato. Dopo essere ridisceso nel cortile di pertinenza del condominio ha raggiunto un complice che era di vedetta e i due hanno scavalcato la recinzione dello stabile facendo perdere le proprie tracce.