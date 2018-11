Furti nei negozi, banda di ladri incastrata da un piccolo cagnolino

Incastrati... dal cane. Proprio così: un cane di piccola taglia ripreso dalle telecamere di sorveglianza ha permesso ai carabinieri di Riva del Garda di arrestare una persona e di fermarne altre due perché ritenute essere parte di una banda specializzata in furti di capi d’abbigliamento in varie località turistiche italiane, da Riva del Garda a Madonna di Campiglio, da Cortina a Forte dei Marmi.

I carabinieri dopo un colpo commesso nel negozio 'Vanda' di Riva del Garda lo scorso 9 ottobre, hanno visionato i filmati registrati dalle telecamere presenti nella zona fino a quando hanno notato un uomo che passeggiava con un cane di piccole dimensioni nei pressi del negozio proprio durante il colpo. E' risultato essere il 'palo', l'uomo che controllava la situazione mentre altri due complici svaligiavano la boutique.

Agli inquirenti è bastato seguire i movimenti dell'uomo, un cittadino serbo di 39 anni, pluripregiudicato per reati specifici, per risalire ai presunti complici, un serbo di 41 anni ed un croato di 52. Il cane, di nome 'Avatar' - hanno scoperto successivamente i carabinieri incrociando le informazioni di furti simili commessi nel resto d'Italia - era presente assieme al padrone anche a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, la notte tra il 2 ed il 3 ottobre scorsi, nei pressi del negozio di abbigliamento 'Falconeri', dove era stata rubata merce griffata per 90.000 euro.

Altra 'spaccata' - sempre con il cagnolino Avatar presente - la banda l'ha commessa nel negozio 'Duca di San Giusto' a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, dove sono stati rubati 1510 capi di abbigliamento in cashmere del valore commerciale di 400.000 euro. Un colpo che è stato però decisivo per gli inquirenti, che ormai erano sulle tracce della banda, scrive TrentoToday.