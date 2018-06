Nonnina prigioniera dei ladri, si salva con un bigliettino dalla finestra

Nel palazzo, semideserto nel pomeriggio di un assolato Giugno romano, nessuno ha notato quello strano andirivieni né sentito le urla di una donna, ottantenne, ma con grinta da vendere.

Lei è la protagonista di un tentativo di furto andato in scena in via Anastasio II. Come racconta Roma Today sono da poco passate le 13 quando al campanello dell'anziana donna, sola in casa, bussano due operai.

"C'è una fuga di gas, dobbiamo intervenire". Ma era una scusa usata solo per farsi aprire.

"Convincerebbe chiunque, figuriamoci un'anziana signora. Entrati nell'appartamento i due hanno quindi chiesto alla donna di entrare in una stanza e di aprire una finestra. Una volta trovatasi all'interno però, i due malviventi l'hanno rinchiusa a doppia mandata. Liberi di rubare? Macchè! L'anziana urlando di tutto, è riuscita a mettere in fuga i due che, spaventati, hanno preferito lasciare la casa intatta, senza però liberare la malcapitata.

Senza cellulare, chiusa in camera e senza possibilità di avvisare i vicini la donna ha deciso di prendere un foglio e scrivere un biglietto e di lanciarlo dalla finestra. Solo 3 ore dopo, alle 17, i titolari di un concessionario del posto hanno ritrovato il foglio con la richiesta d'aiuto, avvisando quindi la polizia che giunta sul posto ha liberato l'88enne, permettendole così di tornare alla sua vita normale.