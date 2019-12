Ladri si chiudono in casa e rubano tutto, anche i regali sotto l'albero di Natale

Ad Agugliano, in provincia di Ancona, è caccia ai ladri che hanno tentato diversi furti e da un’abitazione hanno portato via perfino i regali di Natale. E’ accaduto in una villetta di via Baleani, mercoledì pomeriggio intorno alle 18. La proprietaria non era in casa e i malviventi ne hanno approfittato per entrare da una finestra, dopo averla forzata. Hanno messo sotto sopra ogni stanza, su entrambi i piani, rubando gioielli, monili d’oro, un salvadanaio pieno di monete e anche alcuni pacchetti trovati sotto l’albero di Natale.

Agugliano, ladri si chiudono in casa e rubano anche i regali sotto l'albero

A dare l’allarme - racconta Stefano Rispoli su AnconaToday - è stata la madre della proprietaria, che abita nell’appartamento accanto: era andata a portare del cibo al gatto della figlia, ma la porta non si apriva perché i ladri si erano chiusi dentro, bloccandola dall’interno. L’anziana ha chiamato il genero che è subito andato a soccorrerla, anche perché per lo spavento si è sentita male.

Durante il tragitto, per poco non si è scontrato con l’auto dei ladri in fuga, un’utilitaria scura, che aveva imboccato via Baleani contromano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.