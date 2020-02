Ladro-eroe fa arrestare un pedofilo: va in prigione lo stesso ma quando esce cambia vita

Il destino gioca strani scherzi e raccontando la storia di Matthew Hahn, raccontata da Bbc Radio 5, è proprio il caso di dirlo. Ladro seriale, con già alle spalle due condanne e una storia di dipendenza dalla droga iniziata quando era appena un adolescente, una sera è entrato per rubare in una casa a Los Gatos, in California, ma quello che ha trovato nella cassaforte lo ha lasciato di stucco: pannolini sporchi, una pistola, fotografie, documenti e una memory card per una fotocamera digitale.

"Quando l'ho messa nel mio computer ho scoperto che c'erano fotografie del proprietario della cassaforte che abusava un neonato o un bambino. La prima fotografia che ho visto era strana e sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma non ero molto sicuro di cosa fosse. È stato solo dopo aver visto le altre fotografie che ho realizzato che quello che stavo guardando erano un adulto e un bambino", ha raccontato Matthew.

Che fare? Con le sue due condanne, Matthew sapeva che alla terza avrebbe rischiato il carcere a vita quindi andare a denunciare tutto di persona alla polizia non era un'opzione. Così ha deciso di spedire la memory card alla polizia, specificando nome e indirizzo del proprietario della cassaforte da cui l'aveva rubata e scrivendo su un biglietto: "Per favore, togliete questo animale dalle strade". La sua segnalazione anonima ha portato poco dopo all'arresto del pedofilo, John "Robbie" Robertson Aitken, che si era recato a denunciare il furto subito ed era stato incastrato dagli agenti.

Matthew Hahn, il ladro-eroe che ha fatto arrestare un pedofilo

Qualche tempo dopo Hahn è stato arrestato di nuovo. Sperando di evitare l'ergastolo, Matthew ha rivelato ai poliziotti di essere stato lui a far scoprire il pedofilo ma la legge è legge e mentre Aitken viene condannato ad appena 25 anni di prigione, Hahn deve scontare 400, anche se al processo aveva testimoniato contro il pedofilo che aveva contribuito a far arrestare.

L'opinione pubblica si mobilitò per lui e alla fine dal procuratore distrettuale arrivò un'offerta di pattaggiamento: condannato a 14 anni di prigione, ne ha scontati sette. Il destino ha voluto che lui e Aitken finissero per un periodo nello stesso penitenziario, sebbene Hahn tra i detenuti comuni e Aitken in "custodia protettiva", come accade per i pedofili, pur senza incontrarsi mai.

In carcere, Hahn ha iniziato un percorso di disintossicazione dalla droga, rimettendosi a studiare dopo aver ricevuto dei libri dalla madre della vittima di Aitken. Una volta scontata la pena, Hahn si è iscritto all'università di Berkeley e si è laureato.

Ora lavora come elettricista, è sposato e sta per comprare la sua prima casa.