Compra una Lamborghini e la distrugge dopo 20 minuti

La Lamborghini Huracan Spider non è solo un'auto: per gli appassionati è un gioiello che vale quasi 300mila euro. Ma quello che è successo ad uno sfortunato automobilista inglese lascia davvero senza parole: appena venti minuti dopo averla ritirata dal concessionari, si è ritrovato con una spider quasi completamente distrutta.

La notizia rimbalza dai media britannici con le eloquenti immagini che mostrano la macchina distrutta dopo essere stata centrata da un furgone lungo la autostrada M1 nel West Yorkshire. "È solo un'auto", ha detto la polizia del West Yorkshire sui social media " ma in questo caso è una Lamborghini nuova di zecca, uscita venti minuti prima dalla concessionaria".

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ma non è escluso che l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo per l'alta velocità e un malfunzionamento ai freni. Entrambi i conducenti sono comunque in buone condizioni.

Dalle foto pubblicate sui social media dalla polizia, la Huracan è danneggiata in modo così grave al vano motore che probabilmente non si potrà riparare. Ci auguriamo che l'acquirente abbia almeno stipulato una assicurazione-

“It’s only a car,” West Yorkshire police said on social media. “But on this occasion a 20-minute old brand new Lamborghini that stopped due (to) mechanical failure in lane 3 (then) hit from behind by an innocent motorist.” 😞 https://t.co/cg3vW50sfe