L'ex ministro Landolfi aggredisce giornalista di La7: l'ira di Giletti

Un giornalista di La7 è stato messo ko in pieno centro a Roma da Mario Landolfi, esponente di Fratelli d'Italia e ministro delle Comunicazioni tra il 2005 e il 2006. Intervistato sui vitalizi ai politici da Danilo Lupo, inviato di 'Non è l'Arena', il programma condotto da Massimo Giletti, il reporter è stato schiaffeggiato in strada dopo un'accesa discussione.

Come riporta anche il sito di La7, Lupo stava chiedendo a Landolfi un parere sull'abolizione dei vitalizi, ma come si legge dalla nota pubblicata in rete, l'ex ministro “si è mostrato sin da subito visibilmente contrariato. L'ex ministro ha iniziato ad alzare i toni della conversazione per poi sferrare un potente schiaffo, colpendo in pieno volto il cronista”

Il video completo dell'aggressione, di cui è stata pubblicata una versione ridotta sul web, sarà al centro della prossima puntata di 'Non è l'Arena', che andrà in onda domenica 22 aprile. “L'aggressione – si legge nella nota di La7 – è avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio, è stata vista da turisti e passanti rimasti sbigottiti dalla scena”.

Il commento di Giletti

La7 ha pubblicato anche la reazione di Massimo Giletti: “Sono estremamente rammaricato che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza”.