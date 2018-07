Va dal medico per un dolore all'occhio: "Non è congiuntivite, sono larve di mosca"

In un primo momento non si è allarmata per quel fastidio persistente all'occhio. Con il passare delle ore però il fastidio si è trasformato in dolore, e la ragazza ha deciso di farsi visitare dalla guardia medica. Anche a quel punto pensava che si trattasse semplicemente di una congiuntivite, o qualcosa di simile.

Il responso dei sanitari è stato invece ben più inquietante: alcune larve d'insetto si erano assiepate nel bulbo oculare. Succede a Siurgus Donigala, piccolo comune nel cuore della Sardegna. Come ricostruisce l'Unione Sarda, una mosca parassita dopo aver ronzato intorno al viso della giovane avrebbe "sganciato" alcune uova nel bulbo oculare.

Dapprima minuscole, le uova sono cresciute di dimensione e poi si sono schiuse causando un forte dolore: collirio e antibiotici, non ci saranno conseguenze per la ragazza. La competenza del medico ha permesso di risolvere rapidamente il problema. Si tratta di un caso raro, ma può accadere nelle campagne, spiega il quotidiano di riferimento del Sud Sardegna: