Lascia i figli in auto e va a fare shopping: bimba di 6 anni uccide il fratellino

Un giovane papà ha lasciato soli in auto i due figli di 6 e 1 anni per andare a fare shopping e quando è tornato ha trovato il più piccolo morto, strangolato dalla sorella maggiore con la cintura di sicurezza. E' successo a Houston, in Texas. I due bambini sono rimasti soli per circa un'ora e quaranta minuti, mentre Adrian Dreshaun Middleton era in giro per negozi. L'uomo, prima di lasciarli, aveva acceso per loro un film e aveva dato ai bambini degli snack .

La bambina ha raccontato alla polizia che inizialmente lei e il fratellino si erano messi a giocare. Poi, quando lui ha iniziato a piangere, lei si è arrabbiata e gli ha stretto la cintura di sicurezza intorno al collo. Quando Middleton è tornato, ha trovato la figlia in lacrime e il piccino ormai privo di conoscenza. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza ma per il bambino non c'è stato niente da fare.

Alla polizia, Middleton ha detto inizialmente di essersi assensato per circa 30-40 minuti e di aver controllato i figli a distanza, guardando dalle vetrine del negozio. Le telecamere si sicurezza hanno però rivelato che in realtà l'uomo è stato via per quasi un'ora e quaranta minuti senza controllare i figli. Ora è accusato di abbandono di minore.