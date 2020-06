Si laurea a 81 anni e dedica la tesi all’amico volontario della Croce Rossa morto per il Covid

In quindici anni, l’81enne cremonese Wililam Loda ha collezionato ben cinque lauree. Domani discuterà la sua tesi in Storia e Valorizzazione dei Beni culturali, laurea magistrale attiva presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali, sull’archivio storico dell’istituto Emilio Biazzi di Castelvetro Piacentino.

Un traguardo, l’ennesimo, per Loda, da quando nel 2005 ha deciso di rimettersi a studiare, e che è stato possibile grazie all’aiuto di una persona che non c’è più. Loda infatti ha ricordato l’amico Edoardo Mazzieri, che lo ha aiutato in questi anni a districarsi con il computer per seguire la didattica, fare ricerche e tenersi aggiornato. Mazzieri, storico volontario della Croce Rossa cremonese, è morto lo scorso 25 marzo.

“Chi in questi anni mi ha aiutato nel districarmi col computer è stato l’amico tenente Edoardo Mazzieri del corpo militare della Croce Rossa Italiana - ha detto Loda a La Provincia di Cremona - Il 25 marzo scorso se ne è andato, stroncato dal Coronavirus e per questo ho voluto dedicargli questa mia ricerca che un po’ devo anche a lui”.

Mazzieri è stato impegnato per oltre 30 anni a fianco della Croce Rossa. “Non staremo nemmeno qui a elencare tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, tutte le emergenze a cui hai partecipato o i corsi in cui hai insegnato per ‘cercare di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto non l’hai trovato’. Vogliamo ricordati così sempre con la battuta pronta nonostante la malattia abbia provato a toglierti il sorriso”, avevano scritto i volontari della sezione di Cremona dopo la morte di Mazzieri, “grande uomo e grande amico”.