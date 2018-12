Aiuta la sua padroncina disabile a studiare, laurea ad honorem per il cane Griffin

Griffin è un golden retriever addestrato come cane di servizio dai detenuti di un carcere americano per aiutare persone con disabilità. Come la 25enne Brittany Hawley, la sua "padroncina" costretta su una sedia a rotelle e che soffre di dolori cronici.

Griffin le è sempre vicino e l'ha aiutata anche durante il periodo degli studi universitari per prendere un master in terapia occupazionale: le apre le porte, accende le luci, le porta gli oggetti che lei indica con un puntatore laser ma soprattutto le dà amore e sostegno.

Quando Brittany si è laureata alla Clarkson University di Potsdam, nello stato di New York, anche Griffin ha ricevuto una laurea ad honorem, con tanto di mantellina e tocco nero. Gli sono stati riconosciuti "uno sforzo straordinario, un impegno costante e una diligente dedizione al benessere e al successo" della sua padrona. Insieme lavoreranno per aiutare le persone con disabilità fisiche o psichiche.

Griffin, al fianco di Brittany da due anni e mezzo, è stato addestrato nell'ambito di Paws4Prisons, un programma che insegna i detenuti delle carcere della West Virginia ad addestrare cani di assistenza ad alto livello.