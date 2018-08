Cercasi accarezzatore di 55 gatti sull'isola greca, alloggio pagato: "È il lavoro dei sogni"

Per qualcuno probabilmente è il lavoro da sogno. Si cerca un accarezzatore di 55 gatti sull’isola greca di Syros, e si offrono stipendio e alloggio. Lo racconta La Stampa. L'offerta di lavoro è stata pubblicata su Facebook da "God’s Little People Cat Rescue", un’associazione animalista.

Viene richiesta la disponibilità a passare almeno sei mesi sull’isola del mar Egeo. Il profilo ideale è "un amante dei gatti maturo e sinceramente appassionato che sappia come gestire molti mici e che ami la loro compagnia".

"Sto cercando qualcuno che possa subentrare nella gestione quotidiana del mio rifugio per gatti greco in mia assenza - si legge nell’annuncio -. Avrai 55 gatti di cui prenderti cura e dovrai essere in grado di tenerli d’occhio tutti, dar loro da mangiare e dare loro i farmaci di cui necessitano (se sei un veterinario addestrato o un’infermiera avrai un vantaggio nella nostra selezione)".