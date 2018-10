C'è lavoro per Guardie svizzere in Vaticano: "1.500 euro al mese, vocazioni in calo"

Un lavoro come un altro? Non proprio. Si cercano Guardie svizzere in Vaticano, nei prossimi giorni è in programma una sorta di corso di orientamento, della durata di una settimana, per giovani candidati che hanno manifestato l’intenzione di arruolarsi nell’esercito più antico e fotografato del mondo.

La Guardia svizzera pontificia (in latino Cohors Pedestris Helvetiorum a Sacra Custodia Pontificis) è il corpo armato fedelmente al servizio del papato dal 22 gennaio 1506. Si tratta dell'unico corpo di guardie svizzere ancora operativo. Dal tentato omicidio in piazza San Pietro di Giovanni Paolo II nel 1981, la Guardia svizzera è stata orientata dal tradizionale ruolo meramente cerimoniale ad un ruolo più attivo nella difesa della persona del Papa.

Quali sono i requisiti necessari? Le reclute devono essere necessariamente cittadini svizzeri dalla nascita, cattolici, maschi tra i 19 ed i 30 anni e devono aver fatto un periodo di formazione presso l'esercito svizzero.

Nel corso della settimana tra le mura vaticane, racconta Quotidiano.net, i ragazzi capiranno che cosa è in realtà la vita all’interno del Corpo, come si svolgono le giornate, quali sono i compiti. Il fascino della divisa ha sempre effetto, ma negli ultimi anni le "vocazioni" risultano essere in calo costante. Lo stipendio è di 1.500 euro netti al mese, i turni sono continui con qualsiasi condizioni meteorologica.