''Lazzaro è risorto'': il cane torna a camminare dopo le torture

''Lazzaro è risorto'': attraverso un lungo ed intenso post su Facebook l'Oasi del Randagio di Montargano di Mascali, in provincia di Catania, ha raccontato il lieto fine per uno dei trovatelli più sfortunati della struttura. Arrivato nel rifugio nel mese di marzo, Lazzaro era ridotto una larva, con ernie, piaghe da decubito e diversi traumi.

Grazie alle amorevoli cure degli ultimi mesi questo 'guerriero' è riuscito a rimettersi in piedi, un po' come il personaggio biblico con cui condivide il nome. Il cane potrà tornare a muoversi grazie ad un carrellino, come è possibile vedere nelle immagine pubblicate sui social: "Adesso con il carrellino sarà molto più facile per noi accudirlo e lui potrà godere delle sue breve passeggiatine con la sua grande Ferrari"

Una grande vittoria per Lazzaro e anche per Alfia e Angelo Scuderi, i gestori dell'Oasi, che in questi mesi si sono presi cura dell'animale quotidianamente, documentando con costanza sulla pagina Facebook la lenta ripresa del cane attraverso foto e video. Il carrellino su misure per Lazzaro è stato realizzato da un artigiano siciliano.