Trova un portafogli con 1650 euro e lo porta alla polizia

Una donna di 33 anni, di Lecce, ha trovato per terra un portafogli, contenente 1650 euro, nella centralissima piazza Mazzini nel capoluogo salentino, meta in questi giorni di molte persone, tra turisti e clienti dei negozi, e lo ha consegnato ai poliziotti della sezione volanti della Questura in modo da farlo recapitare con certezza al proprietario.

All'interno del portafogli, una patente intestata ad un 30enne originario del foggiano e 1650 euro tutte in banconote da 50 euro, tranne una da 200. Gli agenti, dall'unico documento presente, sono riusciti a ricavare le informazioni necessarie per rintracciare il proprietario che si è presentato con la moglie e due figlioletti negli uffici della Questura. L'uomo ha ringraziato i poliziotti e la donna.