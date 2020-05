Lega il cane all'auto e lo trascina per centinaia di metri: orrore nelle campagne di Siracusa

Ha legato un cane all’auto trascinandolo per centinaia di metri fino a provocargli ferite che si sono rivelate fatali. È un vero e proprio orrore quello che si è consumato a Priolo, in provincia di Siracusa. A riportare la notizia è l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) che pubblica anche un video nel quale si vede il povero animale legato al paraurti posteriori dell’auto.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, quando i carabinieri sono stati contattati da un cittadino che ha assistito alla scena agghiacciante. Il passante avrebbe intimato al conducente di fermarsi, ma l’uomo - un pensionato di 69 anni - avrebbe tirato dritto per altri 500 metri.

I volontari dell'Oipa: "Una scena indescrivibile"

Una volta sceso dall’auto il 69enne avrebbe poi avvolto il cane dentro degli stracci per gettarlo in aperta campagna. Secondo Siracusanews, il conducente è stato rintracciato in breve tempo dai carabinieri che lo hanno denunciato per maltrattamento di animali. Il povero cane è stato invece soccorso dagli operatori dell’Oipa Siracusa e portato d’urgenza da un veterinario: aveva le ossa abrase e lesioni interne. "Una scena indescrivibile", commentano i volontari.

(Un fermo immagine del video dell'Oipa)

"Una sofferenza inaudita subita da un essere senziente che non si può accettare e che chiede giustizia - dichiara Massimo Comparotto, presidente dell’OIPA - Contro il responsabile di un atto inqualificabile e dalla violenza inaudita, l’OIPA sta predisponendo una denuncia, anche al fine di costituirsi come parte civile nel procedimento penale e si riserva di chiedere anche al Sindaco di Priolo di intervenire mediante un’ordinanza che vieti ad un soggetto socialmente pericoloso di detenere animali".

La versione del pensionato: "È stato un incidente"

Siracusanews riporta la versione dei fatti fornita dagli avvocati del 69enne: "Si tratta di un evento che per, quanto ragionevolmente impressionante anche per le tristissime immagini diffuse sul web - spiegano - non è stato volontariamente posto in essere dal nostro assistito. Il cane infatti non è come è dato leggersi su alcuni articoli di stampa un cane randagio ma era accudito da circa quindici anni dall’odierno indagato nella propria campagna. Ieri, dopo essersi fermato di ritorno da una passeggiata fatta con il proprio animale nei pressi della proprietà, il nostro assistito al fine di evitare che l’animale, oramai anziano, si allontanasse senza riuscire a trovare la strada di casa - come avvenuto in qualche occasione in passato - lo ha ancorato per brevi minuti alla propria autovettura".

In sostanza l’uomo avrebbe dimenticato di aver legato il cane alla propria auto e sarebbe partito. "Solo dopo l’intervento di alcuni passanti inorriditi dalla scena - spiegano gli avvocati - il nostro assistito ha potuto avvedersi e ricordarsi di avere fatalmente dimenticato il proprio cane legato all’auto".