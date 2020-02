Approvata la legge contro l'omofobia: in Svizzera sarà punita come il razzismo

Un voto storico: da oggi in Svizzera l'omofobia è punita come il razzismo. Gli elettori della Confederazione elvetica hanno approvato la legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, che estende ai casi di omofobia le pene già previste per il razzismo e per i casi di discriminazione e incitamento all’odio per cause religiose. Analoghi episodi ai danni di persone Lgbt saranno quindi puniti con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria, come disposto dal Codice penale e da quello penale militare.

In Svizzera approvata legge contro l'omofobia: punita come il razzismo

La norma, sottoposta a referendum, è passata con oltre il 63% di “sì”. I voti a favore sono stati 1.413,609. Riguarderà ogni atteggiamento discriminatorio attuato a parole, per iscritto, per immagini o gesti. La norma, appoggiata dal governo e dalla maggioranza dei partiti, era invece stata contestata da conservatori e populisti, secondo i quali rappresenterebbe una potenziale “censura” e una limitazione “alla libertà di espressione e di coscienza”.

“Oggi non sono solo i diritti di lesbiche, omosessuali e bisessuali a essere rafforzati, ma quelli di tutte le minoranze”, ha esultato la co-presidente dell'Organizzazione svizzera delle lesbiche, Salome Zimmermann, citata dall’agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats. Per il padre della nuova norma, il parlamentare socialista Mathias Reynard, il sostegno popolare è “un magnifico segnale” per tutte le persone coinvolte: “L’odio e la discriminazione non hanno più posto nel nostro Paese”, ha commentato.

La norma anti-omofobia era stata depositata da Reynard per la prima volta nel 2013: dopo un percorso parlamentare di 7 anni è stata approvata dal Parlamento nel 2018 e ieri è stata confermata dal referendum.