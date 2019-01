Maurizio è stato rapinato 12 volte: "Non terrò mai un'arma con me"

Trascorre le notti nel suo bar per spaventare i ladri, ma non vuole pistole: Maurizio Invigorito è il titolare di un bar tabacchi di Afragola e negli ultimi tre anni è stato rapinato per ben dodici volte con una perdita economica di 150mila euro. La nuova legge sulla legittima difesa che a breve arriverà in Parlamento per l'approvazione definitiva gli consentirebbe - previo il porto d'armi - di potersi difendere in caso di una nuova aggressione, ma come dimostra lo stesso commerciante, non tutti la pensano come il ministro Salvini, principale sponsor del nuovo provvedimento.

"Ministro e tabaccaio sono due pianeti contro, che oggi si ritroveranno faccia a faccia" spiega ilMattino. Oggi infatti è prevista la visita di Salvini proprio nel paese in provincia di Napoli teatro di una serie di attentati dinamitardi contro i commercianti locali.

Invigorito racconta di come per intimorire i ladri trascorra le notti nel suo bar tenendo le luci accese.

"Non voglio pistole, voglio solo che lo Stato mi tuteli. Le armi stanno bene dove stanno, in mano alle forze dell'ordine. Nelle mani di altri portano solo guai, rischiano di trasformarci in una accozzaglia di possibili assassini".

Invigorito si racconta a Marco Di Caterino: "Non sono un marziano e nemmeno un eroe".