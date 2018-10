Inferno di fuoco a Leicester: elicottero precipita nel parcheggio dello stadio

L'elicottero sul quale viaggiava il proprietario del Football Club Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si è schiantato nel parcheggio dello stadio. Era da poco finita la partita di premiere league tra Leicester e West Ham, quando il velivolo - che si era appena alzato in volo - è caduto ed è stato avvolto dalle fiamme.

Nonostante siano passate più di dieci ore dalla tragica notizia dello schianto dell'elicottero del proprietario del Leicester - di cui è arrivata la conferma della sua presenza a bordo con altre tre persone - non ci sono stati ulteriori aggiornamenti da parte della polizia di Leicester né da parte del club.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”