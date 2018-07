L'assessore M5s accoglie il rappresentante di Londra con la maglia dei Metallica

Jeremy Browne elegante, in giacca e cravatta. Gianni Lemmetti, responsabile del Bilancio del Comune di Roma, invece, sfoggia la t-shirt dei Metallica, gruppo musicale heavy metal statunitense. E' estate, ok, ma l'abbigliamento bizzarro scelto dall'uomo venuto da Livorno per salvare i conti della capitale ha suscitato più di un commento ironico (per non dire polemico) sui social network. Si può accogliere così, in Campidoglio, il rappresentante speciale di Londra presso l'Unione Europea?

La foto, scattata ieri, è stata pubblicata oggi sul profilo Facebook di Roma Capitale. In compagnia di Lemmetti e Browne, in look sportivo, c'è il vicesindaco di Roma Luca Bergamo. I due hanno consegnato una medaglia-ricordo all'ospite inglese. Ma l'attenzione dei romani è ricaduta sullo stile "creativo" dell'assessore al Bilancio. Diversi utenti (non tutti, perché alcuni hanno apprezzato la scelta) hanno apostrofato con parole polemiche, commentando la foto condivisa da Lemmetti sul suo profilo. "L'assessore al Bilancio non aveva una camicia per l'occasione? A volte si deve interpretare e rappresentare un ruolo e una città... Non una città di provincia, ma la capitale d'Italia... Secondo me un privilegio.. Quindi la T-shirt con i mostri è ridicola è fuori luogo", ha scritto Patrizia.

"Forse l'abbigliamento dei rappresentanti di Roma Capitale andrebbe rivisto", ha evidenziato Silvana. "Se lo lasci dire sono molto ma molto più adatte a dei ragazzini di 15-18 anni, non ad un distinto professionista di quasi 50 anni. Mi perdoni ma tale abbigliamento passa spesso come un segno di mancanza di rispetto nei confronti degli interlocutori e della cittadinanza", ha osservato Simon.