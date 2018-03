Giornalista ucciso a colpi di pistola in Messico

Il Messico si conferma uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti. Un giornalista messicano è stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco nello Stato orientale di Veracruz, teatro di numerosi casi di violenza legati ai locali cartelli della droga. Leobardo Vazquez Atzin, 48 anni, è stato ucciso nella sua abitazione, ha confermato la Commissione statale per l'Aiuto e la protezione dei giornalisti.

Vazquez Atzin non aveva mai riferito alla commissione di minacce di morte, secondo la sua presidente Ana Laura Perez. Ma i colleghi del giornalista hanno detto che in realtà viveva da tempo sotto minaccia. Nel rapporto stilato dalla polizia, visionato dall'Afp, si legge che la moglie di Vazquez Atzin era in casa al momento dell'omicidio ed ha sentito tre o quattro spari. A quel punto la donna è uscita fuori casa ed ha trovato il marito per terra, senza vita.

Leobardo Vazquez Atzin ha lavorato per i giornali locali La Opinion de Poza Rica e La Vanguardia fino alla fine dello scorso anno ed era l'amministratore di un sito web, Enlace Informativo Regional.

Nell’ultimo anno nel paese sono stati uccisi 12 giornalisti, tanti quanto in Siria. L’associazione Reporters Without Borders ha posizionato il Messico al 147esimo posto su 180 paesi nella classifica mondiale della libertà di stampa del 2017.