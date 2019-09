Due cuccioli di leopardo delle nevi nati in un parco italiano

Ad Agrate Conturbia (Novara) sono venuti al mondo due cuccioli di leopardo delle nevi: succede nel parco faunistico La Torbiera di Agrate Conturbia. I due piccoli, che non hanno ancora un nome, sono figli di mamma Lotti e papà Chivas: la loro nascita rientra in un progetto internazionale di conservazione della specie che, nel suo habitat sull'Himalaya, è ad altissimo rischio di estinzione.

Leopardo delle nevi, una specie a rischio di estinzione

Il cambiamento climatico rappresenta un grave rischio per il leopardo delle nevi, felini elusivi, misteriosi e incredibilmente affascinanti. Ma altre minacce arrivano dal degrado dell'habitat, dai conflitti con le popolazioni locali e dal bracconaggio che alimenta il traffico illegale. Ricerche recenti indicano che circa un quarto dell'habitat di questi animali potrebbe scomparire entro il 2070 se non verrà posto un freno al cambiamento climatico. La minaccia potrebbe risultare anche più grave in alcune aree, come il Buthan (dove oltre l'85% di territorio rischia di andare perduto) e il Nepal (82%).