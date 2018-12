“Caro Babbo Natale vorrei un rene per mio fratello”: la commovente lettera di una bimba

Nessun giocattolo, bambola o vestito firmato. Kaitlyn, una bimba che vive in North Carolina (Stato Uniti) ha inviato la classica letterina natalizia dalla casella postale dei grandi magazzini Lowe's Home Improvement nella città di Franklin, con una grande richiesta: “Caro Babbo Natale vorrei un rene per mio fratello maggiore”. Una lettera che è stata notata tra le migliaia che i bambini lasciano nella casella postale del grande magazzino e che, una volta condivisa sui social, ha emozionato chiunque l'abbia vista.

“Alcuni possono non credere in te – scrive la bimba riferendosi a Santa Claus ma io lo faccio. Una cosa che davvero vorrei per mio fratello è un rene per fare il trapianto. Per favore”.

Con tutta probabilità Babbo Natale non leggerà la struggente lettera della piccola, ma i dipendenti di Lowe's Home Improvement si sono mobilitati per scoprire qualcosa di più su Kaitlyn, visto che nella lettera non vi erano alcune informazioni importanti, come il cognome, l'indirizzo o il numero di telefono.

Come racconta anche il Daily Mail, la direttrice dei grandi magazzini, Shelley Thomas, ha postato la lettera sul suo profilo Facebook, divulgando così la richiesta della bimba per sostenerla in questa battaglia: “Questa è la lettera indirizzata da Babbo Natale lasciata nella nostra casella postale la nostra compagnia vuole capire se qualcuno conosce questa bambina. Per favore aiutateci a condividere questo post per arrivare alla sua famiglia. Aiutateci a trovare Kaitlyn”.