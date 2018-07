Bimba scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall'incendio: "Fate un lavoro fantastico"

"Vorrei dire grazie... Scommetto che è difficile lavorare con questo caldo, ma ciò non vi impedisce di fare un lavoro fantastico". A dieci anni ha chiesto aiuto alla mamma per fare arrivare il suo speciale ringraziamento a quegli uomini "valorosi" che notte e giorno hanno lottato contro un fronte di fuoco di oltre un miglio per tenere lontano dall'incendio una quindicina di case nella Valle del Rheidol, nel Galles.

La letterina di Kelcea Sainsbury, diretta ai vigili del fuoco, è stata ritwittata dal capo della brigata in persona, Jennie Griffiths, ed è divenuta motivo di orgoglio per tutti gli uomini impegnati da giorni sul fronte incendi nella torrida estate britannica. Il fuoco ha messo in pericolo una quindicina di case a Gwynedd, in Galles, e le famiglie sono state evacuate, mentre 40 vigili del fuoco hanno affrontato l'incendio. Gli operatori sono stati travolti da un'ondata di gratitudine da parte di tutta la popolazione che ha supportato il loro lavoro offrendo loro thè e viveri, anche durante la notte. La bambina ha potuto osservare tutte le operazioni e ha potuto ammirare in quali condizioni quegli uomini "coraggiosi", come ha scritto nella sua lettera, affrontavano per tutto il giorno le alte fiamme.

Così ha deciso di esprimere la sua gratitudine e ha chiesto a sua madre Amie di aiutarla a scrivere la lettera. "Vorrei dire grazie e 'ben fatto' per aver fronteggiato l'incendio e messo tutti al sicuro", ha scritto la bimba. "Siete incredibili in quello che fate, salvando la vita e rendendo sicuro il posto in cui vivere... - ha aggiunto -. Scommetto che è difficile lavorare con questo caldo, ma ancora una volta questo non vi impedisce di fare un lavoro fantastico".

Il capo del servizio antincendio in Galles, Jennie Griffiths, ritwittando la lettera ha commentato: "Bene, grazie... meraviglioso, semplicemente meraviglioso, i pompieri apprezzeranno ciò". Uno di quegli uomini ha anche risposto alla bimba sempre via social: "E' grazie a persone come te che ci fai sentire che vale la pena".

Well thank you Kelcea Sainsbury ages 10.......Wonderful, simply wonderful, the crews will love it. pic.twitter.com/gnMUJFaFFh — Jennie Griffiths ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ (@GriffithsJECtrl) 10 luglio 2018