L'omaggio di Berlusconi al piccolo Francesco, morto per salvare il fratellino: "Lezione d'amore"

Lunga lettera di Silvio Berlusconi sul Giornale. L'ex premier commenta con commozione il coraggioso gesto del piccolo Francesco Filippo, che ha perso la vita nel tentativo di salvare il fratellino Raniero nell'incendio di Messina.

"Non c'è nulla di più triste della morte di un bambino. Ma quanto è accaduto a Messina, nella tragedia, ha un valore profondo, che mi ha davvero colpito, come immagino abbia colpito ogni italiano. Un atto che sarebbe ammirevole in un adulto - è addirittura emozionante e commovente perché compiuto da un ragazzo di soli 13 anni. Sono vicino al dolore e all'angoscia dei genitori e dei familiari. Da genitore, posso immaginare cosa significhi perdere dei figli, soprattutto in un'età così giovane. Non credo possa esistere nella vita umana un dolore più profondo".

"A loro posso solo dire una cosa - continua - devono essere fieri di avere avuto un figlio come Francesco, dell'educazione che gli hanno dato, dei valori che hanno saputo trasmettergli".

Poi Berlusconi aggiunge: "Questo non lenirà il dolore del papà e della mamma, ma devono sapere che Francesco non è morto invano, anche se non è riuscito a salvare il fratello: il suo sacrificio ricorda a tutti noi, in qualsiasi età della vita, che esistono valori e sentimenti profondi, irrinunciabili, assoluti, che proprio per questo vanno al di là della vita stessa. In una società che ci appare dominata dall'egoismo, dall'indifferenza, dalla disonestà, dalla sopraffazione, un gesto di un bambino ci dimostra che esiste un'altra Italia, fatta di generosità, di solidarietà, di coraggio, di spirito di sacrificio e soprattutto amore".