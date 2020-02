La lettera dell'11enne Flavia alla bulla che la perseguita: "Non spegnerai mai la mia luce"

A undici anni, una studentessa di Cremona ha scritto una lettera aperta alla bulla che l'ha presa di mira a scuola. Nella lettera, pubblicata sul quotidiano La Provincia di Cremona, la giovane Flavia Marchini si rivolge "con affetto e compassione" alla "cara bulla", elencando tutti i soprusi subiti dall'inizio dell'anno scolastico, tra violenze verbali e fisiche e messaggi in cui la ragazzina le augurava la morte.

Mesi terribili, durante i quali Flavia ha raccontato di essere spesso tornata a casa in lacrime e di aver cercato per tanto tempo di capire perché dovesse sopportare tutto questo. Le parla con semplicità, con gentilezza e le sue parole così franche rendono l'elenco delle angherie di cui è stata vittima ancora più agghiacciante, considerato che vengono da una "ragazzina delle medie", capace di augurare la morte a una coetanea.

Farmi trovare sul banco tanti, tanti teneri

«bigliettini d'amore» anonimi...

Bigliettini in cui non vedi l’ora di vedermi morta, bigliettini in cui esprimi

il tuo sentimento di gioia nel giorno del mio

funerale, che secondo i tuoi calcoli,

sarà tra poche settimane, vero?

Pensa un po’, sono convinta invece che questa decisione spetti solo a Dio,

e non a una ragazzina delle medie...

mi sbaglio forse?

Veramente desidereresti la mia MORTE?

Veramente desidereresti vedere morire

un altro essere umano?