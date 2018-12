Esplosione sulla Salaria, la lettera straziante di un vigile del fuoco al collega morto

Un vigile del fuoco reatino, Giuliano Pizzoli, ha scritto una commovente lettera aperta per Stefano Colasanti, il collega morto nell'esplosione avvenuta al distributore IP sulla via Salaria nei pressi di Fara Sabina lo scorso 5 dicembre. Colasanti non era direttamente impegnato nei soccorsi: era di servizio ma stava trasferendo un mezzo in manutenzione e quando è passato davanti al distributore e ha visto le fiamme, per spirito di servizio si è fermato ad aiutare i colleghi intervenuti da Poggio Mirteto, finendo poi investito dall'esplosione dell'autocisterna carica di gpl.

"Ci sono interventi che sono più difficili di altri! Te ne accorgi quando dalla radio capisci che è in atto un intervento complesso, di quelli che richiedono calma, tenacia, sangue freddo e sudore", scrive Giuliano Pizzoli nella lettera riportata dal Corriere di Rieti.

Arrivi sul posto e lì percepisci cosa significa il termine apocalisse! Un collega di Roma si avvicina e dice “uno dei vostri non ce l’ha fatta!”, in quel momento senti le gambe venire meno, il cuore alternatamente fermarsi e ripartire a 1000, chiedi “chi è?” ma il collega ovviamente non lo sa! C’è la cisterna da mettere in sicurezza, cosi ti sposti e vai a fare la tua parte. Nel frattempo chiedi informazioni su come stanno tutti, ma nessuno sa niente e le poche informazioni non sembrano buone, ma con il magone continui a fare il tuo! È Stefano quello che non ce l’ha fatta

Pizzoli ricorda poi il collega Colasanti