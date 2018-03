“Licenziati con una mail prima di Pasqua”: il dramma di 30 dipendenti

Regna la disperazione tra i 30 dipendenti del call center dell’azienda Dynamicall (commessa di Enel Energia) di viale Meucci, a Cagliari: proprio prima di Pasqua è arrivata la lettere di licenziamento collettivo. I dipendenti hanno protestato davanti alla sede in cui hanno lavorato per oltre 10 anni, ossia la commessa Enel Energia aggiudicata dal consorzio Call2net.

Come scrive Alessandro Congia su Sardegna Live, a far precipitare la situazione per i 30 lavoratori sono state le due comunicazioni inviate dalla Dynamicall: “La prima è l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, la seconda è un ordine di servizio con cui si comunica ai trenta lavoratori che, “per cessazione dell’attività” sabato sono esonerati dal presentarsi al lavoro”.

Il quotidiano online sardo riporta anche le dichiarazioni di Antonello Marongiu , segretario della Slc Cagliari: “L’anomalia della situazione è legata al fatto che la Dynamicall aveva ceduto da tempo, in distacco, gli stessi lavoratori a un altro call center, Zeroquattronove, che opera negli stessi locali per gestire la stessa commessa Enel Energia per conto del consorzio Call2net. Ci sarebbe dunque da chiedersi se la scelta della formula del distacco non fosse un escamotage per licenziare tutti i trenta lavoratori con l’alibi della cessazione dell’attività per poi lasciare campo libero alla Zeroquattronove per assumerne altri, come già annunciato da quest’ultima società. Non a caso, sabato mattina, negli stessi locali, mentre i trenta sono stati esonerati, altri operatori svolgeranno la loro attività per la commessa Enel Energia” .

Il video realizzato da Castedduonline.it