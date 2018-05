Si ammala di tumore e viene licenziata dopo 33 anni

Ha lavorato per ben 33 anni al Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, istituzione religiosa di assistenza agli anziani. Ma nel 2013 ha scoperto di essere affetta da una brutta patologia oncologia ed è stata licenziata, perdendo il posto di lavoro nonostante sia stata giudicata idonea, pur con alcune limitazioni nella sua attività dall'Ats (l'Agenzia di tutela della salute). Ma l'istituzione ha ritenuto di non poterla ricollocare nella struttura o in altre sedi. L'episodio è stato denunciato dal Sindacato generale di base (Sgb) che ha già annunciato che assisterà la donna nella causa legale per la sua reintegrazione oltre a "denunciare anche questo caso scandaloso nella manifestazione del Primo Maggio".

Come racconta MilanoToday, la protagonista del fatto una ausiliaria socio-assistenziale di 53 anni sposata e con un figlio studente; al Piccolo Cottolengo lavorava 36 ore alla settimana per uno stipendio mensile di 1.100 euro. Nella lettera di licenziamento c'era scritto che l'istituzione religiosa "ha esperito il tentativo di ricollocarla in mansioni differenti, equivalenti o finanche inferiori a quelle attuali compatibili con il suo stato di salute, appurando tuttavia l'insussistenza di posizioni alternative disponibili, sia presso la struttura di Milano, sia presso le altre sedi della Provincia".

La donna, non potendo sollevare pesi superiori ai 5kg, si è proposta per altri compiti come distribuire i pasti e pulire i pazienti più autonomi: "Altri dipendenti nelle mie condizioni sono stati ricollocati in lavori analoghi e non vedo perché questo non debba essere fatto per me — ha spiegato la 53enne —. Dopo 33 anni di dedizione al lavoro vengo messa alla porta da un'istituzione che si dice religiosa".