''Chiuso per cambio proprietà'': poi la beffa, dipendenti licenziati via WhatsApp

''Il locale è chiuso temporaneamente per cambio di proprietà'': questo è il messaggio che fino a qualche giorno fa campeggiava sul profilo Facebook dell'America Graffiti, ristorante di Arezzo, che lo scorso 8 gennaio aveva annunciato una chiusura che sarebbe dovuta essere momentanea. Quella stessa mattina i dipendenti vennero avvertiti via WhatsApp proprio mentre si stavano preparando alla giornata lavorativa: il locale non avrebbe aperto, né quel giorno, né quelli successivi.

Come racconta Mattia Cialini su ArezzoNotizie, i soci avevano rassicurato i dipendenti sulla temporaneità della chiusura, causata dal cambio di proprietà. Ma circa un mese dopo, il 31 gennaio per l'esattezza, sono partite le lettere di licenziamento, con la brutta notizia che è arrivata, ancora una volta, tramite un messaggio su un gruppo WhatsApp.

Chiude l'America Graffiti di Arezzo: i timori dei lavoratori

Nonostante le promesse di riapertura della proprietà dell'America Graffiti, i segnali arrivati prima del licenziamento collettivo non erano stati incoraggianti: i circa 20 dipendenti, 15 a tempo indeterminato e altre a chiamata, sono stati messi in ferie forzate, con il rischio di non vedere neanche le mensilità arretrate che alcuni di loro devono ancora ricevere. Con l'arrivo delle lettere di licenziamento i brutti presentimenti sono diventati realtà, mentre in molti si chiedono quali siano le motivazioni della chiusura di questo locale che, dopo 5 anni di attività, non sembrava dare segnali di crisi.