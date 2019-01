Lina e Antonio sposati da 70 anni: hanno vissuto e lavorato sempre insieme

Lina Di Paolo e Antonio Coccaro sono sposati da 70 anni. La coppia di Colletorto, comune del molisano, ha festeggiato in famiglia le nozze di ferro, un traguardo riservato a pochissimi coniugi.

Come racconta Il Giornale del Molise, che pubblica una lettera della nuora Loredana Pietroniro, Lina e Antonio si sono conosciuti in paese. Novantaquattro anni lui, novantuno lei, hanno condiviso gran parte della loro vita insieme, tra gioie e dolori. Hanno anche lavorato sempre insieme, nei campi. Lui ha fatto il contadino fino a 88 anni, quando ha deciso che era il momento di andare in pensione.

Hanno avuto due figli, Giuseppina e Matteo, che oggi hanno 69 e 62. La primogenita Giuseppina vive a Milano con il marito, le figlie Monica e Milena e i nipoti Riccardo ed Elena. Matteo invece vive a Termoli con la moglie Loredana e i figli Antonio e Fabrizio.