Linciati dalla folla "per aver rapito bambini e venduto gli organi": ma le accuse sono false

Uccisi per una voce, un sospetto infamante. Due persone sono state linciate in Messico e bruciate vive dalla folla inferocita: erano accusate di aver rapito bambini e venduto i loro organi; un'accusa che la polizia crede sia totalmente falsa. Ieri, un uomo e una donna sono stati linciati da abitanti di Santa Ana Ahuehuepan, Tula, nello stato centrale di Hidalgo, hanno riferito le autorità locali. L'ufficio del procuratore provinciale ha avvertito di non dare credito a quelle che ritiene voci infondate sui rapimenti di minori. Per il momento, nessuna denuncia in tal senso è stata registrata, ha assicurato. Dopo aver picchiato l'uomo e la donna, i due sono stati legati per essere poi dati alle fiamme. Quando la polizia è intervenuta, l'uomo era già morto e la donna è morta più tardi in ospedale.

Il giorno prima, a San Vicente Boqueron nello stato di Puebla (a est del Messico), altri due uomini sono stati attaccati dalla folla, che li aveva bruciati vivi, per la stessa accusa. Le autorità hanno detto che i due uomini, uno zio di 53 anni e suo nipote di 21 anni, erano contadini di un villaggio vicino, che erano arruvati a San Vicente Boqueron per acquistare materiali da costruzione. Come nota Askanews, le scene di linciaggio sono comuni nei villaggi del Messico centrale e meridionale. Dall'inizio dell'anno, solo nella regione di Puebla, ci sono stati più di cento tentativi di linciaggio.