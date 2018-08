"Turchia sotto assedio", Erdogan accusa Trump di tradimento

La tensione sui mercati sull'onda della crisi della lira turca pesa anche sull'Italia: lo spread tra Btp e Bund torna ad aumentare. La Banca centrale turca ha garantito che intende adottare tutte le misure per assicurare la stabilità finanziaria e per fornire gli istituti di credito "tutta la liquidità necessaria". Ma la crisi turca non risparmia nessuna piazza finanziaria, a partire dai listini asiatici che hanno chiuso in calo, prevista in calo anche l'apertura di Wall Street.

Oggi la lira turca si cambia a 6,99 sul dollaro

Il leader turco Recep Tayyip Erdogan non risparmia critiche al presidente americano Donald Trump che venerdì ha annunciato che verranno raddoppiati i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Turchia.

"Non potete dire 'Ho fatto'. Che siate un presidente o qualsiasi cosa siate. Non potete andare a dormire la sera, svegliarvi al mattino e dire 'Ho imposto queste tariffe", ha affermato Erdogan durante il suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori ad Ankara.

Nel mezzo della crisi della lira turca, Trump definiva "non buoni" i rapporti con la Turchia e su Twitter annunciava: "Ho appena autorizzato che vengano raddoppiati i dazi su acciaio e alluminio in relazione alla Turchia".

"Da un lato siete un partner strategico, dall'altro sparate sui piedi del vostro alleato - ha continuato stamani Erdogan - Lavorate insieme al vostro partner strategico in ambito Nato e poi cercate di sparare alle spalle del vostro alleato. Non possiamo accettarlo".

L'economia turca è "solida e forte" e la lira turca tornerà presto a "livelli ragionevoli". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dai media locali. Alla Conferenza degli ambasciatori in corso ad Ankara, il leader turco ha aggiunto: "La Turchia è sotto assedio, in campo economico e in altri settori".