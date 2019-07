Lite tra passeggeri in aereo: lei lo prende a colpi di laptop in testa

Una lite furiosa quella scoppiata tra una coppia di passeggeri a bordo di una aereo della American Airlines in partenza da Miami e diretto a Los Angeles. Tutto è iniziato quando la donna ha "pizzicato" il proprio partner guardare un'altra passeggera. La discussione degenera quasi subito in un diverbio che attira l'attenzione degli altri passeggeri che riprendono la scena con i telefonini.

Una assistente di volo ha provato ad intervenire cercando di spiegare alla donna come con il suo comportamento stesse non solo infastidendo gli altri passeggeri, ma anche terrorizzando i bambini presenti sul volo.

La passeggera ha quindi lanciato il proprio laptop contro l'uomo colpendolo al volto. Anche l'assistente di volo è finita in mezzo al battibecco rimanendo lievemente contusa. La coppia è stata quindi accompagnata all'uscita dove sono stati presi in consegna dalle forze dell'ordine.

Lo "spettacolo" ha causato altre sì un ritardo di due ore al volo, mentre il video pubblicato sui social è diventato subito virale finendo sugli schermi di milioni di persone in tutto il mondo.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G