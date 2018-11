A 5 anni lasciato solo in casa tra le feci dei cani: "Allontanato dai genitori"

Una coppia di quarantenni di Livigno faceva vivere il figlio di 5 anni in casa fra gli escrementi e gli odori nauseabondi provocati da alcuni cani di razza Bovaro Bernese. A portare alla luce la situazione di degrado sono stati i carabinieri forestali di Bormio e i medici del Dipartimento veterinario dell'Ats della Montagna.

Il caso - di cui dà ampio risalto oggi 'Il Giorno' ha scosso la ricca località vacanziera destando sconcerto tra i cittadini che si interrogano su come la situazione non fosse emersa prima. Ora il bambino - che non frequentava l'asilo - è stato affidato ai servizi sociali, mentre le procedure giudiziarie si sono attivate e i genitori rischiano la patria potestà. Del caso si occupa la Procura per i minorenni di Milano.

In un angolo dell’abitazione, adibito a camera da letto del bimbo, erano presenti i giochi e un lettino anch’essi interessati dalle deiezioni e peli degli animali di grossa taglia, come lo erano tutte le parti della villetta “visitata”: terrazze, giardino e cucina compresi.

Secondo quanto riportato i genitori erano fuori a lavorare tutto il giorno e il bambino rimaneva in casa in una tale situazione di degrado.