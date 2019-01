Locandina con la bara fuori dalla chiesa: "Vieni a messa prima che ti portino gli altri"

"Vieni a messa, non aspettare che ti portino gli altri". Con questo messaggio, e la foto di una bara portata a spalla da quattro persone, il parroco di una chiesa del veneziano ha pensato di invogliare i fedeli a partecipare alla funzione.

Succede a San Giorgio al Tagliamento, come racconta La Nuova Venezia. Il volantino è stato affisso sulla bacheca degli avvisi nella chiesa nuova della cittadina e sta facendo discutere la comunità.

Si tratta certamente di una provocazione e il parroco, don Vincenzo Quaia, ha voluto spiegare il senso dell'operazione: "Inutile dire che questa foto mi ha attratto da subito - ha dichiarato - L'ho notata in una chiesa che si trova lontana da qui. Me la sono procurata e l'ho affissa sulla bacheca all'ingresso. Chi la nota non la dimentica: la ritengo utile per far scattare, nei fedeli più pigri, la molla per tornare in chiesa".