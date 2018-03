"Adotta un cane e non paghi la Tari": l'idea di un comune che fa contenti tutti

A Locorotondo, cittadina nel barese, l'amministrazione comunale ha legato l'esenzione per i nuclei familiari dalla tassa sui rifiuti, la famigerata Tari, all'adozione di un cane nel locale canile municipale.

Come racconta Nico Andrisani su BariToday, si tratta di un'idea dai numerosi risvolti positivi. Così facendo, infatti, il Comune può ridurre i costi della struttura, ammortizzando in gran parte quelli dei mancati introiti Tari, mentre i cittadini, potranno investire i soldi risparmiati per accudire il cucciolo, che deve essere tenuto nelle migliori condizioni, altrimenti l'amministrazione comunale può intervenire togliendolo alla famiglia e facendo svanire il beneficio fiscale. Di furbetti, però, per il momento non ce ne sono, assicura Andrisani.

A Locorotondo, tra i primi enti locali in Italia a mettere in atto l'interessante soluzione, il sistema è attivo già da due anni: "Ad oggi - racconta l'assessore all'Ambiente, Vito Speciale - sono una trentina le famiglie che hanno adottato e ricevuto il beneficio. Il sistema è molto semplice ed è stato reso possibile accantonando risorse a bilancio e prevedendo una somma media per cittadino".