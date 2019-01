"Voto 100, ma senza lode": studente fa ricorso e vince

C'è voluta una sentenza della Quarta Sezione del Tar della Campania per riconoscere la lode per l'esame Stato ad un ex studente del liceo classico di Santa Maria Capua Vetere ‘Cneo Nevio’, a cui era stata negata dalla commissione che non lo aveva ritenuto meritevole. Nonostante fosse stato ammesso all’esame con la media del 9,92 e dopo aver ottenuto un punteggio di 100/100, lo studente non si è visto riconoscere la lode.

Come racconta Carmine Di Niro su CasertaNews, da lì è partito il ricordo ai giudici che hanno condannato la scuola a pagare le spese della lite, con l’annullamento da parte del Tar del “gravato verbale, nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente nel giudizio finale per gli esami di Stato di maturità classica”.

Nelle motivazioni si legge infatti che “il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alle doglianze che attingono al difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato conferimento della lode al ricorrente, e ciò in contrasto sia con i risultati dell’esame nel quale l’alunno ha conseguito il massimo dei voti in tutte le prove, sia con il brillante percorso scolastico che ha contraddistinto la carriera dell’alunno, come attestato nel giudizio di presentazione dello stesso all’esame di maturità da parte del consiglio di classe, e non apparendo alcun elemento ostativo derivante dai criteri stessi che la commissione si era data ai fini del conseguimento della lode”.