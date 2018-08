Londra, auto contro la sede del Parlamento: "Diversi passanti feriti"

Paura nel centro di Londra. Un uomo è stato arrestato martedì mattina dopo che la sua auto si è schiantata contro una barriera di sicurezza al di fuori di Westminster, sede del Parlamento britannico. Le immagini pubblicate sui social media hanno mostrato un uomo in manette portato via dagli ufficiali di polizia.

Secondo quanto riferito dalla polizia metropolitana di Londra le squadre di soccorso stanno prestando le prime cure ad alcuni passanti rimasti travolti dall'automobile. Tutto è avvenuto alle 7:37 locali, le 8:37 in Italia. Nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza.

Un testimone oculare ha riferito alla BBC l'autista ha improvvisamente cambiato direzione investendo deliberatamente i ciclisti in coda al semaforo prima di Parliament Square, per poi colpire la barriera di sicurezza vicino all'area di parcheggio fuori dalla Camera dei Lord.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.