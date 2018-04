"Mi hai rigato la macchina", e giù botte: vicina di casa manda in ospedale bimbo autistico

E' un episodio gravissimo quello portato alla luce da FrosinoneToday. Una vicina di casa avrebbe picchiato, graffiato e insultato un bambino di 13 anni di Ceccano affetto da autismo. L'avrebbe poi offeso pesantemente: il tutto perché secondo la donna il piccolo Lorenzo, questo il suo nome, avrebbe graffiato la sua auto con delle chiavi in gomma.

La magistratura si sta occupando della vicenda. Lorenzo è stato medicato dapprima al pronto soccorso, ma poi si è reso necessario il ricovero nel reparto di Pediatria. Le urla, gli insulti e le botte hanno fortemente minato la già labile psiche del ragazzino.

I genitori del 13enne hanno sporto denuncia nei confronti della loro vicina di casa. "Ha aggredito nostro figlio perchè gli avrebbe graffiato la macchina dopo averle lanciato contro le chiavi. Mio figlio l'ho trovato steso a terra, con lei sopra che lo picchiava, gli tirava i capelli e lo prendeva a schiaffi. Una scena che non si può dimenticare".

Tutto nasce da vecchi rancori nei confronti dei familiari di Lorenzo. Le botte e gli insulti dati senza un motivo vanno a chiudere una lunga serie di vessazioni e di minacce che nel corso degli anni sono state rivolte al padre del 13enne. "I dissapori familiari, le beghe tra confinanti non possono e non debbono essere riversarti su un minore indifeso e malato come mio figlio. Lorenzo è un bambino sensibile e come tutti i bambini affetti da Autismo detesta le urla e le grida".