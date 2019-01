'Resiste' al il cancro per incontrare la sorellina e muore poco dopo la sua nascita

Nonostante il terribile male che lo aveva condannato ad una morte prematura, il piccolo Bailey Cooper, di soli 9 anni, è riuscito a sopravvivere oltre le previsioni dei medici per realizzare il suo sogno: conoscere la sorellina che la mamma portava in grembo.

Come racconta il quotidiano britannico Daily Telegraph, il bambino, che viveva insieme alla sua famiglia a Gloucestershire, nel Regno Unito, è deceduto il giorno della Vigilia di Natale, un mese dopo la nascita della sorellina Millie. Qualche mese fa i medici inglesi avevano dato a Bailey qualche giorno di vita a causa dell'aggravarsi del suo cancro, eppure il piccolo ha resistito e combattuto, riuscendo a realizzare il suo desiderio. “Non pensavamo che avrebbe resistito così a lungo – ha raccontato la mamma alla stampa inglese – Nel tempo che gli è stato concesso ha fatto tutto quello che ogni fratello maggiore fa per la sua sorellina: l'ha lavata, cambiata e le ha cantato la ninna nanna”.

Purtroppo però, la gioia di stringere la piccola Millie non è bastata a salvare Bailey, le cui condizioni sono andate peggiorando di giorno in giorno, fino alla tragica dipartita, avvenuta poco prima di Natale. Anche nei suoi ultimi attimi di vita, il bambino ha pensato ai suoi due fratelli, uno più grande e quella appena nata, dicendo ai genitori prima di spegnersi: “Vi congedo 20 minuti per piangere, poi dovete pensate a loro”. Il suo calvario aveva avuto inizio nel 2016, quando i medici gli hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin, che in circa 15 mesi se lo è portato via.